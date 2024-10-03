Дубль Месси принёс Интеру Майами досрочную победу в МЛС. Играл ли в чемпионском матче Кривцов?
Очередной титул в копилке легендарного аргентинца
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" одержал выездную победу над "Коламбус Крю" со счетом 3:2 в матче МЛС.
Благодаря этой победе клуб из Флориды досрочно стал обладателем Supporters’ Shield (Щита болельщиков - прим.) - титул победителя регулярного чемпионата США.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В составе новоиспечённых чемпионов дублем отметился Лионель Месси, для которого этот трофей стал 46-м в карьере, а также Луис Суарес. За хозяев забивали Диего Росси и Кучо Эрнандес.
Украинский защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов вышел на поле с замены на 76-й минуты.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MLS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Київ)
03.10.2024 в 09:21
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- "Слишком легко, как для Лиги Чемпионов". Шахтер – Аталанта. Обзор послематчевой итальянской прессы
- Одного Лунина мало. Лилль — Реал Мадрид 1:0. Видео гола и обзор матча
- ЛЧ. Шахтер – Аталанта 0:3. Небо и земля
- Чеберко провел тайм за Коламбус Крю, Сваток сыграл несколько минут за Остин
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1