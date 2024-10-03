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Дубль Месси принёс Интеру Майами досрочную победу в МЛС. Играл ли в чемпионском матче Кривцов?

MLS
Обновлено

Очередной титул в копилке легендарного аргентинца

Дубль Месси принёс Интеру Майами досрочную победу в МЛС. Играл ли в чемпионском матче Кривцов?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер Майами" одержал выездную победу над "Коламбус Крю" со счетом 3:2 в матче МЛС.

Благодаря этой победе клуб из Флориды досрочно стал обладателем Supporters’ Shield (Щита болельщиков - прим.) - титул победителя регулярного чемпионата США.

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В составе новоиспечённых чемпионов дублем отметился Лионель Месси, для которого этот трофей стал 46-м в карьере, а также Луис Суарес. За хозяев забивали Диего Росси и Кучо Эрнандес.

Украинский защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов вышел на поле с замены на 76-й минуты.

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Сергей Кривцов Лионель Месси МЛС Интер Майами
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Источник:
MLS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
03.10.2024 в 09:21
Прийшов, побігав (підтюпцем), ПЕРЕМІГ! Тепер залишилося легендам Барселону на важких ногах вигризти чемпіонство у двобіях Кубку МЛС.
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
03.10.2024 в 09:21
Прийшов, побігав (підтюпцем), ПЕРЕМІГ! Тепер залишилося легендам Барселону на важких ногах вигризти чемпіонство у двобіях Кубку МЛС.
Ответить
0
0

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