Дубль Месси принёс Интеру Майами досрочную победу в МЛС. Играл ли в чемпионском матче Кривцов?

"Интер Майами" одержал выездную победу над "Коламбус Крю" со счетом 3:2 в матче МЛС.

Благодаря этой победе клуб из Флориды досрочно стал обладателем Supporters’ Shield (Щита болельщиков - прим.) - титул победителя регулярного чемпионата США.

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В составе новоиспечённых чемпионов дублем отметился Лионель Месси, для которого этот трофей стал 46-м в карьере, а также Луис Суарес. За хозяев забивали Диего Росси и Кучо Эрнандес.

Украинский защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов вышел на поле с замены на 76-й минуты.