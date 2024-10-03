Месси, Суарес, Бускетс и Альба сделали совместное фото с трофеем МЛС

Пресс-служба "Интер Майами" опубликовала фото из раздевалки после досрочной победы команды в чемпионате МЛС.

На снимке Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба вместе позируют с трофеем Supporters’ Shield ("Щит болельщиков). Ранее этот квартет на протяжении многих лет защищал цвета каталонской "Барселоны".

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Напомним, этой ночью клуб из Флориды минимально переиграл в гостях "Коламбус Крю" (3:2), и гарантировал себе первое место в турнирной таблице по окончании сезона.

Далее "Интер Майами" примет участие в борьбе за Кубок МЛС, в котором участвуют 18 команд - по девять из каждой конференции.