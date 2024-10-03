Месси, Суарес, Бускетс и Альба сделали совместное фото с трофеем МЛС
Гвардия "блауграны" покоряет США
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Интер Майами" опубликовала фото из раздевалки после досрочной победы команды в чемпионате МЛС.
На снимке Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба вместе позируют с трофеем Supporters’ Shield ("Щит болельщиков). Ранее этот квартет на протяжении многих лет защищал цвета каталонской "Барселоны".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, этой ночью клуб из Флориды минимально переиграл в гостях "Коламбус Крю" (3:2), и гарантировал себе первое место в турнирной таблице по окончании сезона.
Далее "Интер Майами" примет участие в борьбе за Кубок МЛС, в котором участвуют 18 команд - по девять из каждой конференции.
Se disfruta más entre amigos ???????? pic.twitter.com/XfPgyj97aI— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 3, 2024
Популярное сейчас
- Хоффенхайм – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.10.2024
- Одного Лунина мало. Лилль — Реал Мадрид 1:0. Видео гола и обзор матча
- ЛЧ. Лилль — Реал Мадрид 1:0. Лунин спасал, но сенсация все равно состоялась
- Экс-форвард Реала Игуаин получил должность в Интер Майами
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО