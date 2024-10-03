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Месси - о чемпионстве в МЛС: Первая цель достигнута. Очень горжусь этой командой

MLS

37-летний Лео выложил пост в соцсетях

Месси - о чемпионстве в МЛС: Первая цель достигнута. Очень горжусь этой командой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал автором двух голов "Интер Майами" в матче против "Коламбус Крю" (3:2) в МЛС.

Благодаря этой победе клуб из Флориды досрочно стал чемпионом США.

"Первая цель достигнута. Очень горжусь этой командой, продолжаем идти вперед вместе с желанием достичь большего!", - отреагировал Лео на завоевание нового титула в Instagram.

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Лионель Месси МЛС Instagram
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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