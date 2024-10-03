Месси - о чемпионстве в МЛС: Первая цель достигнута. Очень горжусь этой командой
37-летний Лео выложил пост в соцсетях
Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский нападающий Лионель Месси стал автором двух голов "Интер Майами" в матче против "Коламбус Крю" (3:2) в МЛС.
Благодаря этой победе клуб из Флориды досрочно стал чемпионом США.
"Первая цель достигнута. Очень горжусь этой командой, продолжаем идти вперед вместе с желанием достичь большего!", - отреагировал Лео на завоевание нового титула в Instagram.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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