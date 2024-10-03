Мартино - после победы в МЛС: Начали доказывать, почему Интер Майами может поехать на клубный чемпионат мира
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Наставник "Интер Майами" Херардо Мартино высказался о досрочной победы своей команды в регулярном чемпионате МЛС после победы над "Коламбусом Крю" (3:2).
"Мы настроены сыграть 7 декабря. Мы сделали большое дело, начав доказывать, почему "Интер Майами" может поехать на клубный чемпионат мира. Мне кажется, что гораздо справедливее достичь этого по спортивным заслугам, и мы это делаем.
У меня много незаконченных дел, и пути назад нет. Мне очень приятно выиграть два титула с "Интер Майами" в качестве тренера за один год", - цитирует Мартино журналист Хосе Армандо.
7 декабря "Интер Майами" сыграет в плей-офф Кубка МЛС.
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