Мартино - после победы в МЛС: Начали доказывать, почему Интер Майами может поехать на клубный чемпионат мира

Наставник "Интер Майами" Херардо Мартино высказался о досрочной победы своей команды в регулярном чемпионате МЛС после победы над "Коламбусом Крю" (3:2).

"Мы настроены сыграть 7 декабря. Мы сделали большое дело, начав доказывать, почему "Интер Майами" может поехать на клубный чемпионат мира. Мне кажется, что гораздо справедливее достичь этого по спортивным заслугам, и мы это делаем.

У меня много незаконченных дел, и пути назад нет. Мне очень приятно выиграть два титула с "Интер Майами" в качестве тренера за один год", - цитирует Мартино журналист Хосе Армандо.