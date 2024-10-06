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Кривцов сыграл 90 минут за Интер. Команда из Майами забила только после выхода Месси, Суареса и Бускетса

MLS

Без звезд идет труднее

Кривцов сыграл 90 минут за Интер. Команда из Майами забила только после выхода Месси, Суареса и Бускетса

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Торонто" и "Интер" Майами проводили очный поединок регулярного чемпионата MLS.

Единственный гол в матче был забит на 90+3 минуте. Автором стал Леонардо Кампана, а ассист оформил вышедший на замену Луис Суарес. Серхио Бускетс и Лионель Месси тоже появились со скамейки для запасных, а Хорди Альба провел матч на замене.

Украинец Сергей Кривцов отыграл все 90 минут. Это произошло впервые с 7 июля. Центрбек получил оценку 7,1 от WhoScored.

“Интер” уже окончательно финиширует на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Впереди команду ждет один заключительный матч, а затем 1/8 финала плей-офф.

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Сергей Кривцов Лионель Месси Серхио Бускетс Луис Суарес Торонто Интер Майами
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