Экс-игроки Барселоны номинированы на игрока сезона в MLS
Продолжают покорять лигу
Getty Images/Global Images Ukraine
MLS выложили претендентов на ежегодные награды. В них попали 10 игроков "Интер Майами", среди которых 3 экс-игрока "Барселоны".
На награду "Игрок сезона" претендуют Лионель Месси и Луис Суарес. Месси, на данный момент, за 18 игр забил 17 голов и сделал 10 ассистов. Суарес сыграл в 26 играх, в которых забил 18 голов и отдал 7 ассистов.
Также Луис Суарес номинирован на "Новичка года", поскольку присоединился к клубу в зимнее трансферное окно сезона 2023/24. Жорди Альба претендует на награду "Защитник года".
Лионель Месси присоединился к "Интер Майами" в 2023 году. В сезоне 2023 он с командой стал обладателем кубков Лиги и в 2024 году Supporters’ Shield за наибольшее набранное количество очков в MLS.
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