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Экс-игроки Барселоны номинированы на игрока сезона в MLS

MLS

Продолжают покорять лигу

Экс-игроки Барселоны номинированы на игрока сезона в MLS

Getty Images/Global Images Ukraine

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MLS выложили претендентов на ежегодные награды. В них попали 10 игроков "Интер Майами", среди которых 3 экс-игрока "Барселоны".

На награду "Игрок сезона" претендуют Лионель Месси и Луис Суарес. Месси, на данный момент, за 18 игр забил 17 голов и сделал 10 ассистов. Суарес сыграл в 26 играх, в которых забил 18 голов и отдал 7 ассистов.

Также Луис Суарес номинирован на "Новичка года", поскольку присоединился к клубу в зимнее трансферное окно сезона 2023/24. Жорди Альба претендует на награду "Защитник года".

Лионель Месси присоединился к "Интер Майами" в 2023 году. В сезоне 2023 он с командой стал обладателем кубков Лиги и в 2024 году Supporters’ Shield за наибольшее набранное количество очков в MLS.

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Источник:
MLS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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