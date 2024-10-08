Охранник Месси поймал выбежавшего на поле болельщика. ВИДЕО
Его скорость поражает
Getty Images/Global Images Ukraine
В сети появилось видео, на котором показана работа охранника футболиста "Интер Майами" Лионеля Месси.
В матче против "Торонто" с трибуны выбежал ребёнок. Не теряя времени, охранник нападающего сборной Аргентины выбегает на поле и ловит болельщика на подходе к Месси. На кадрах видно, что аргентинский игрок в конце подошёл к фанату.
Телохранитель аргетинца получает примерно 3,5 млн долларов в год. В "Интер Майами" столько же получают только Месси и Бускетс.
"Интер Майами" 5 октября обыграл "Торино" со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Леонардо Кампана после передачи Луиса Суареса на пятой компенсированной минуте второго тайма.
Сейчас клуб Месси занимает первое место в турнирной таблице восточной конференции МЛС.
Messi bodyguard detecting a threat ???? pic.twitter.com/0PILhgzJJW— Mnyamani ???? (@Zikamnyamane) October 7, 2024
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