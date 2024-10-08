Клуб MLS хочет подписать звезд Ливерпуля и Манчестер Сити

В летнее трансферное окно, клуб MLS "Сан-Диего" заинтересованный в подписании нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

Контракты обоих игроков истекают в 2025 году и они покинут клубы свободными агентами.

Салахом интересуются в основном клубы из Саудовской Аравии, и они не первый год пытаются привлечь игрока в свой чемпионат. Де Брюйне, по информации сайта, хочет попробовать себя в MLS, но он думает над предложением саудовских клубов.

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"Сан-Диего" начнет играть в MLS в следующем году. Стоимость клуба составляет полмиллиарда долларов.

В MLS каждой команде даётся "три места". Это позволяет клубам подписывать любых игроков, не оказывая серьезного влияния на их финансы.

Мохамед Салах проводит седьмой сезон в "Ливерпуле", в который он перешёл из "Ромы" за 42 млн евро. Кевин Де Брюйне стал игроком "Манчестер Сити" в 2015 году, перейдя из "Вольфсбурга".