  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Клуб MLS хочет подписать звезд Ливерпуля и Манчестер Сити
В тренде

Клуб MLS хочет подписать звезд Ливерпуля и Манчестер Сити

MLS

Клуб в следующем сезоне впервые сыграет в лиге

Клуб MLS хочет подписать звезд Ливерпуля и Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В летнее трансферное окно, клуб MLS "Сан-Диего" заинтересованный в подписании нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

Контракты обоих игроков истекают в 2025 году и они покинут клубы свободными агентами.

Салахом интересуются в основном клубы из Саудовской Аравии, и они не первый год пытаются привлечь игрока в свой чемпионат. Де Брюйне, по информации сайта, хочет попробовать себя в MLS, но он думает над предложением саудовских клубов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Сан-Диего" начнет играть в MLS в следующем году. Стоимость клуба составляет полмиллиарда долларов.

В MLS каждой команде даётся "три места". Это позволяет клубам подписывать любых игроков, не оказывая серьезного влияния на их финансы.

Мохамед Салах проводит седьмой сезон в "Ливерпуле", в который он перешёл из "Ромы" за 42 млн евро. Кевин Де Брюйне стал игроком "Манчестер Сити" в 2015 году, перейдя из "Вольфсбурга".

По теме
yellow-arrow
Охранник Месси поймал выбежавшего на поле болельщика. ВИДЕО
yellow-arrow
Экс-игроки Барселоны номинированы на игрока сезона в MLS
yellow-arrow
Месси отреагировал на решение Иньесты завершить карьеру
Ливерпуль Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TBR Football
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости