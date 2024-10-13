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Погба заинтересовал один из клубов MLS

MLS

Может перебраться в США

Погба заинтересовал один из клубов MLS

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский полузащитник Поль Погба может перебраться в MLS. Об этом сообщает Николо Скира.

ФК "Лос-Анджелес" проявил интерес к хавбеку. Пока о конкретном предложении речь не идет.

Вскоре 31-летний Погба и “Ювентус” расторгнут договор, и игрок получит статус свободного агента. Поэтому американцы смогут получить полузащитника бесплатно.

Поль пока отбывает дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. Сначала ему дали четыре года наказания, однако недавно его сократили до 18 месяцев. Срок подойдет к концу в январе 2025 – тогда он уже сможет полноценно тренироваться, а с марта будет иметь право играть на турнирах.

Погба, кроме "Ювентуса", ранее также выступал за "Манчестер Юнайтед". До академии манкунианцев он воспитывался во французском “Гавре”.

На счету Погба 91 матч за сборную Франции. Вместе с ней он становился чемпионом мира в 2018 году.

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Поль Погба ФК "Лос-Анджелес"
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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