Совладелец Интер Майами, где играет Месси, рассказал о странном правиле команды

Дэвид Бекхэм, совладелец клуба MLS "Интер Майами", рассказал о новом правиле для игроков команды: перед стартом матча игрокам запрещено публиковать в социальных сетях фото своей экипировки.

Как рассказал сам Бекхэм на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents, он вдохновлялся подобной практикой в "Барселоне" и считает, что такой запрет способствует концентрации игроков перед игрой.