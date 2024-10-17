Совладелец Интер Майами, где играет Месси, рассказал о странном правиле команды
Да, как ни странно, наша команда делала это несколько раз (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Дэвид Бекхэм, совладелец клуба MLS "Интер Майами", рассказал о новом правиле для игроков команды: перед стартом матча игрокам запрещено публиковать в социальных сетях фото своей экипировки.
Как рассказал сам Бекхэм на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents, он вдохновлялся подобной практикой в "Барселоне" и считает, что такой запрет способствует концентрации игроков перед игрой.
"Да, как ни странно, наша команда делала это несколько раз, но я прекратил это. Конечно, они все еще могут это делать, но я просто не хочу видеть это в социальных сетях, если мы действительно проигрываем", - сказал Бекхэм.
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