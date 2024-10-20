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Интер Майами пропустил два гола, но затем дубль Суареса и хет-трик Месси исправил ситуацию – ВИДЕО

MLS

Как всегда, матч с невероятной развязкой

Интер Майами пропустил два гола, но затем дубль Суареса и хет-трик Месси исправил ситуацию – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В заключительном матче регулярного чемпионата MLS в Майами встречались местный "Интер" и "Нью-Ингленд Революшн".

Первыми забили гости уже на второй минуте, на 34-й счет они удвоили. Но еще до перерыва “героны” отыгрались благодаря дублю Луиса Суареса.

На 58-й минуте на поле со скамейки для запасных появился Лионель Месси. Аргентинец сразу оформил ассист, а затем забил три гола. Все точные удары были после результативных передач бывших партнеров по "Барселоне".

Итоговый счет встречи – 6:2.

Альба, Бускетс и Суарес провели по полному матчу. Украинец Сергей Кривцов просидел встречу на скамейке для запасных.

"Интер" финишировал на вершине турнирной таблицы Восточной конференции с 74 очками за 34 матча в активе. Это на 10 больше, чем у победителя регулярного чемпионата в Западной Конференции: у ФК "Лос-Анджелес" 64 зачетных пункта.

"Интер Майами" – "Нью Ингленд Революшн" 6:2

Голы: Суарес 40, 43, Кремаски 58, Месси 78, 81, 89 – Лангони 2, Борреро 34

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Сергей Кривцов Лионель Месси Жорди Альба Луис Суарес Нью-Инглэнд Революшн (США) Интер Майами
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
20.10.2024 в 09:38
Його величність сучасний "Король Футболу" підтвердив свою легітимність PS Так Пеле ПЕРШИЙ Король, але минулого століття, а Мессі ДІЮЧИЙ
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
20.10.2024 в 09:38
Його величність сучасний "Король Футболу" підтвердив свою легітимність PS Так Пеле ПЕРШИЙ Король, але минулого століття, а Мессі ДІЮЧИЙ
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