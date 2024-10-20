Месси стал лучшим бомбардиром Интер Майами

Вчера "Интер Майами" победил "Нью-Ингленд Революшн" в домашнем матче регулярного сезона МЛС со счетом 6:2.

Лионель Месси вышел на замену на 57-й минуте матча при счете 2:2 и отметился хет-триком за 11 минут. Такой перфоманс от аргентинского форварда принес ему статус лучшего бомбардира в истории "Интер Майами". Таким образом, у Месси 33 гола, он обошел эквадорца Леонардо Кампану, который имеет 30 мячей.

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Напомним, в этом сезоне в МЛС Месси забил 20 голов и отдал 10 результативных передач в 19 матчах. Сейчас "Интер Майами" набрал 74 очка в регулярном сезоне МЛС, что является рекордом чемпионата.