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Месси стал лучшим бомбардиром Интер Майами

MLS
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В истории клуба

Месси стал лучшим бомбардиром Интер Майами

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Интер Майами" победил "Нью-Ингленд Революшн" в домашнем матче регулярного сезона МЛС со счетом 6:2.

Лионель Месси вышел на замену на 57-й минуте матча при счете 2:2 и отметился хет-триком за 11 минут. Такой перфоманс от аргентинского форварда принес ему статус лучшего бомбардира в истории "Интер Майами". Таким образом, у Месси 33 гола, он обошел эквадорца Леонардо Кампану, который имеет 30 мячей.

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Напомним, в этом сезоне в МЛС Месси забил 20 голов и отдал 10 результативных передач в 19 матчах. Сейчас "Интер Майами" набрал 74 очка в регулярном сезоне МЛС, что является рекордом чемпионата.

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Лионель Месси Интер Майами
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Источник:
tribuna
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
20.10.2024 в 11:00
Все куплено или продано. Тьфу плять
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
20.10.2024 в 11:00
Все куплено или продано. Тьфу плять
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
20.10.2024 в 10:50
19 ігор 20 голів + 10 асистів Так не в топчемпіонатах, але до двадцяти кращих МЛС вже входить!
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