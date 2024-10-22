  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Месси признан лучшим игроком октября в MLS
В тренде

Месси признан лучшим игроком октября в MLS

MLS

Команда Лионеля выиграла регулярный чемпионат

Месси признан лучшим игроком октября в MLS

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Правый вингер "Интер Майами" Лионель Месси признан лучшим игроком октября в MLS.

В этом месяце аргентинец забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в трех матчах.

Месси в этом сезоне сыграл 19 поединков в MLS, в которых забил 20 мячей и отдал 10 ассистов.

Читайте такжеКарпаты выиграли в львовском дерби, Шахтер переподписал хавбека сборной. Главные новости за 21 октября
По теме
yellow-arrow
Месси стал лучшим бомбардиром Интер Майами
yellow-arrow
Остин драматически победил в завершающем матче сезона. Сваток провел 90 минут
yellow-arrow
Официально. Глава ФИФА Инфантино заявил, что Интер Майами примет участие в клубном ЧМ-2025
Лионель Месси МЛС Интер Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости