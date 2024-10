Правый вингер "Интер Майами" Лионель Месси признан лучшим игроком октября в MLS.

В этом месяце аргентинец забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в трех матчах.

Define accuracy ???? Leo Messi is the @mls player of the month ???? pic.twitter.com/OOw0yAsNf0