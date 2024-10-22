Месси признан лучшим игроком октября в MLS
Команда Лионеля выиграла регулярный чемпионат
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Интер Майами" Лионель Месси признан лучшим игроком октября в MLS.
В этом месяце аргентинец забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в трех матчах.
Define accuracy ???? Leo Messi is the @mls player of the month ???? pic.twitter.com/OOw0yAsNf0— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 22, 2024
Месси в этом сезоне сыграл 19 поединков в MLS, в которых забил 20 мячей и отдал 10 ассистов.
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