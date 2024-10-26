Благодаря голам экс-звезд Барселоны. Интер Майами победил в первом матче плей-офф MLS – ВИДЕО
Кривцов в заявку не попал
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/8 финала плей-офф MLS "Интер" Майами дома принимал "Атланту Юнайтед". Поединок завершился со счётом 2:1.
Уже на второй минуте голом отличился Луис Суарес. Одним из ассистентов был Жорди Альба. К концу тайма "Атланта" сравняла счет, но на 60 минуте тот же Альба с передачи Месси забил победный гол.
Украинец Сергей Кривцов в заявку на эту встречу не попал. Предыдущий матч он провел на скамейке для запасных.
Второй матч состоится в ночь со 2 на 3 ноября по центральноевропейскому времени.
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