Благодаря голам экс-звезд Барселоны. Интер Майами победил в первом матче плей-офф MLS – ВИДЕО

В первом матче 1/8 финала плей-офф MLS "Интер" Майами дома принимал "Атланту Юнайтед". Поединок завершился со счётом 2:1.

Уже на второй минуте голом отличился Луис Суарес. Одним из ассистентов был Жорди Альба. К концу тайма "Атланта" сравняла счет, но на 60 минуте тот же Альба с передачи Месси забил победный гол.

Украинец Сергей Кривцов в заявку на эту встречу не попал. Предыдущий матч он провел на скамейке для запасных.

Второй матч состоится в ночь со 2 на 3 ноября по центральноевропейскому времени.