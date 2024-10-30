Команда Чеберко провела первый матч в плей-офф МЛС. Как отыграл украинец?
Украинец - лучший в своей команде
Getty Images/Global Images Ukraine
"Коламбус Крю" принимал "Нью-Йорк Ред Буллс" в рамках первого матча первого раунда плей-офф МЛС.
Благодаря голу полузащитника Фелипе Карбальо минимальную победу одержали гости - 1:0.
Стоит отметить, что полный поединок на поле провел украинский защитник "Коламбус Крю" Евгений Чеберко.
Более того, 26-летний центрбек получил самую высокую оценку в своей команде (7,8) по версии статистического портала Sofascore
Себе в актив Чеберко записал 105 точных передач из 112 (94%), 11 выигранных единоборств с 20, 1 удар мимо ворот, 1 удачная попытка дриблинга (100%), 2 заблокированных удара, 3 выноса и 9 потерь.
Ответный матч "Коламбус Крю" и "Нью-Йорк Ред Буллс" проведут 3 ноября, в 23:30 по Киеву.
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