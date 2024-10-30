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Команда Чеберко провела первый матч в плей-офф МЛС. Как отыграл украинец?

MLS

Украинец - лучший в своей команде

Команда Чеберко провела первый матч в плей-офф МЛС. Как отыграл украинец?

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Коламбус Крю" принимал "Нью-Йорк Ред Буллс" в рамках первого матча первого раунда плей-офф МЛС.

Благодаря голу полузащитника Фелипе Карбальо минимальную победу одержали гости - 1:0.

Стоит отметить, что полный поединок на поле провел украинский защитник "Коламбус Крю" Евгений Чеберко.

Более того, 26-летний центрбек получил самую высокую оценку в своей команде (7,8) по версии статистического портала Sofascore

Себе в актив Чеберко записал 105 точных передач из 112 (94%), 11 выигранных единоборств с 20, 1 удар мимо ворот, 1 удачная попытка дриблинга (100%), 2 заблокированных удара, 3 выноса и 9 потерь.

Ответный матч "Коламбус Крю" и "Нью-Йорк Ред Буллс" проведут 3 ноября, в 23:30 по Киеву.

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Нью-Йорк Ред Буллс (США) МЛС Коламбус Крю (США) Евгений Чеберко
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Источник:
MLS
Опубликовал: Александр Бураков
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