Месси: МЛС - очень конкурентная лига. Наслаждаюсь и люблю то, чем я живу

Капитан "Интер Майами" Лионель Месси поделился своими впечатлениями от выступлений в США.

"Я знал о страсти к баскетболу, бейсболу и американскому футболу, но думал, что в футболе ее немного меньше. Я был очень удивлен. МЛС - очень конкурентная лига, где играть вдали от дома сложно для всех команд, потому что каждая команда становится сильной на своем стадионе.

Побывать в любой точке Соединенных Штатов и увидеть стадионы, полные преданных болельщиков, - это потрясающе. Я был удивлен, потому что не знал этого. Наслаждаюсь и люблю то, чем, как мне кажется, я живу", - сказал аргентинец в интервью журналисту Фабрицио Романо.