Месси: МЛС - очень конкурентная лига. Наслаждаюсь и люблю то, чем я живу
Лео был удивлением отношением американских фанатов к футболу
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Интер Майами" Лионель Месси поделился своими впечатлениями от выступлений в США.
"Я знал о страсти к баскетболу, бейсболу и американскому футболу, но думал, что в футболе ее немного меньше. Я был очень удивлен. МЛС - очень конкурентная лига, где играть вдали от дома сложно для всех команд, потому что каждая команда становится сильной на своем стадионе.
Побывать в любой точке Соединенных Штатов и увидеть стадионы, полные преданных болельщиков, - это потрясающе. Я был удивлен, потому что не знал этого. Наслаждаюсь и люблю то, чем, как мне кажется, я живу", - сказал аргентинец в интервью журналисту Фабрицио Романо.
В ночь на 3 октября "Интер Майами" сыграет на выезде с "Атлантой Юнайтед" в рамках 1/8 финала плей-офф МЛС.
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