Хочет закончить, где начал. Месси может вернуться в Испанию
Возможное развитие будущего Месси
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский нападающий Лионель Месси может вернуться в "Барселону". Об этом сообщает El Gol Digital.
По информации издания, контракт Месси с его текущим клубом "Интер Майами" истекает в декабре 2025 года, и есть вероятность, что аргентинец не будет продолжать его, а на правах свободного агента вернется в "Барселону", чтобы завершить карьеру.
Напомним, что Месси приступил к профессиональной карьере именно в "Барселоне", за которую играл с 2003 по 2021 год.
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