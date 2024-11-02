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Хочет закончить, где начал. Месси может вернуться в Испанию

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Возможное развитие будущего Месси

Хочет закончить, где начал. Месси может вернуться в Испанию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский нападающий Лионель Месси может вернуться в "Барселону". Об этом сообщает El Gol Digital.

По информации издания, контракт Месси с его текущим клубом "Интер Майами" истекает в декабре 2025 года, и есть вероятность, что аргентинец не будет продолжать его, а на правах свободного агента вернется в "Барселону", чтобы завершить карьеру.

Напомним, что Месси приступил к профессиональной карьере именно в "Барселоне", за которую играл с 2003 по 2021 год.

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Лионель Месси Барселона Интер Майами
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Источник:
elgoldigital
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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