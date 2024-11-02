Месси: Я не планирую становиться тренером после карьеры футболиста

Аргентинский нападающий Лионель Месси ответил на вопрос, будет ли он развиваться в направлении работы наставника.

“Я не планирую становиться тренером, когда уйду на пенсию. Это не то, чем я хочу заниматься”, – сказал Лео.

Месси представляет "Интер" Майами и до сих пор выступает в составе национальной сборной Аргентины. Его контракт с "геронами" рассчитан до конца 2025 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 37-летнего обладателя восьми Золотых мячей в 25 миллионов евро.