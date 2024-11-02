  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Месси: Я не планирую становиться тренером после карьеры футболиста
В тренде

Месси: Я не планирую становиться тренером после карьеры футболиста

MLS

Не его стихия

Месси: Я не планирую становиться тренером после карьеры футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский нападающий Лионель Месси ответил на вопрос, будет ли он развиваться в направлении работы наставника.

“Я не планирую становиться тренером, когда уйду на пенсию. Это не то, чем я хочу заниматься”, – сказал Лео.

Читайте такжеХочет закончить, где начал. Месси может вернуться в Испанию

Месси представляет "Интер" Майами и до сих пор выступает в составе национальной сборной Аргентины. Его контракт с "геронами" рассчитан до конца 2025 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 37-летнего обладателя восьми Золотых мячей в 25 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Тренер Интер Майами о возрождении МСН
yellow-arrow
Хочет закончить, где начал. Месси может вернуться в Испанию
yellow-arrow
Месси: МЛС - очень конкурентная лига. Наслаждаюсь и люблю то, чем я живу
Лионель Месси
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости