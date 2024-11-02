Месси: Я не планирую становиться тренером после карьеры футболиста
Не его стихия
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Аргентинский нападающий Лионель Месси ответил на вопрос, будет ли он развиваться в направлении работы наставника.
“Я не планирую становиться тренером, когда уйду на пенсию. Это не то, чем я хочу заниматься”, – сказал Лео.
Месси представляет "Интер" Майами и до сих пор выступает в составе национальной сборной Аргентины. Его контракт с "геронами" рассчитан до конца 2025 года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 37-летнего обладателя восьми Золотых мячей в 25 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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