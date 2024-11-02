Тренер Интер Майами о возрождении МСН

В СМИ появилась новость о возможном переходе Неймара из саудовского "Аль-Хилаля" в американский клуб "Интер Майами".

Однако главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино прокомментировал этот слух, отрицая его:

"С Месси и другими ребятами, которые уже здесь, может произойти все, что угодно. Я не могу представить, как это будет реализовано, если лига не сделает вопрос зарплат более гибким. После того, как это было написано или сказано в СМИ, - все хорошо, ничего не происходит, это не имеет никаких последствий, но какой будет реализация? А реальность такова, что если в МЛС и есть какое-то преимущество, то это то, что правила здесь строгие и их нельзя нарушить, если только лига не решит изменить их.

Правда в том, что нельзя так легко и свободно говорить о том, может ли игрок приехать или нет. Мне кажется, что когда мы говорим об этом, нужно что-то другое. Это нонсенс, надо говорить о реальных вещах. Сначала надо проанализировать, что предлагает лига и действительно ли это возможно. Отталкиваясь от этой базы, сегодня это невозможно, поэтому в этом разговоре больше нет продолжения".