Даже Месси не помог. Интер Майами потерял важный результат в матче плей-офф МЛС

В рамках второго поединка 1/8 финала плей-офф МЛС "Атланта Юнайтед" дома встречалась с "Интером" Майами.

"Героны" забили на 40 минуте встречи. "Атланта" оставила свои голы на второй тайм. Сначала сравняла на 58, а на 90+4 вырвала победу.

В первом поединке "Интер" праздновал победу. Серия продолжается до двух побед, поэтому 10 ноября команды ждет еще один матч в Майами.

В старте "геронов" вышли Месси, Альба и Суарас – они провели весь матч. Бускетс и украинец Кривцов пропускали поединок из-за травм.

"Атланта Юнайтед" – "Интер" Майами 2:1

Голы: Уильямс 58, Силва 90+4 – Мартинес 40