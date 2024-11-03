Даже Месси не помог. Интер Майами потерял важный результат в матче плей-офф МЛС
Снова Кривцов был вне заявки
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках второго поединка 1/8 финала плей-офф МЛС "Атланта Юнайтед" дома встречалась с "Интером" Майами.
"Героны" забили на 40 минуте встречи. "Атланта" оставила свои голы на второй тайм. Сначала сравняла на 58, а на 90+4 вырвала победу.
В первом поединке "Интер" праздновал победу. Серия продолжается до двух побед, поэтому 10 ноября команды ждет еще один матч в Майами.
В старте "геронов" вышли Месси, Альба и Суарас – они провели весь матч. Бускетс и украинец Кривцов пропускали поединок из-за травм.
"Атланта Юнайтед" – "Интер" Майами 2:1
Голы: Уильямс 58, Силва 90+4 – Мартинес 40
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