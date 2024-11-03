  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Даже Месси не помог. Интер Майами потерял важный результат в матче плей-офф МЛС
В тренде

Даже Месси не помог. Интер Майами потерял важный результат в матче плей-офф МЛС

MLS

Снова Кривцов был вне заявки

Даже Месси не помог. Интер Майами потерял важный результат в матче плей-офф МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках второго поединка 1/8 финала плей-офф МЛС "Атланта Юнайтед" дома встречалась с "Интером" Майами.

"Героны" забили на 40 минуте встречи. "Атланта" оставила свои голы на второй тайм. Сначала сравняла на 58, а на 90+4 вырвала победу.

В первом поединке "Интер" праздновал победу. Серия продолжается до двух побед, поэтому 10 ноября команды ждет еще один матч в Майами.

В старте "геронов" вышли Месси, Альба и Суарас – они провели весь матч. Бускетс и украинец Кривцов пропускали поединок из-за травм.

"Атланта Юнайтед" – "Интер" Майами 2:1

Голы: Уильямс 58, Силва 90+4 – Мартинес 40

По теме
yellow-arrow
Тренер Интер Майами рассказал о вероятности возрождения легендарного трио МСН
yellow-arrow
Месси: Я не планирую становиться тренером после карьеры футболиста
yellow-arrow
Хочет закончить, где начал. Месси может вернуться в Испанию
Сергей Кривцов Лионель Месси Серхио Бускетс Жорди Альба Луис Суарес Атланта Юнайтед Интер Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости