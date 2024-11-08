  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Цинциннати принял решение, будет ли выкупать контракт форварда Шахтера
В тренде

Цинциннати принял решение, будет ли выкупать контракт форварда Шахтера

MLS

Вернется ли он в донецкий клуб?

Цинциннати принял решение, будет ли выкупать контракт форварда Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Форвард "Цинциннати" Кевин Келси, контракт которого принадлежит "Шахтеру", не останется в американском клубе по завершении арендного соглашения.

Американцам нравится футбол, который демонстрирует венесуэлец, сам игрок хочет остаться. Однако сумма выкупа, прописанная в договоре, является препятствием для полноценного заключения сделки, утверждает журналист Кристиан Мораес. По его данным, речь идет о 5 миллионах долларов.

При этом, не факт, что Келси может продолжить карьеру именно в "Шахтере", поскольку интерес к нему уже проявляют ряд неназванных европейских клубов.

Келси перешел в "Цинциннати" в апреле нынешнего года. Нападающий сыграл 28 матчей за американскую команду, в которых забил 6 мячей. Арендное соглашение заканчивается в конце этого года, а контракт с донецким клубом действует до 31 декабря 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Дема Коваленко: Трамп - бесшабашный и неадекватный. Надеюсь, он остановит войну
yellow-arrow
Сенсация в МЛС. Украинец не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии
yellow-arrow
Даже Месси не помог. Интер Майами потерял важный результат в матче плей-офф МЛС
Шахтер (Донецк) Цинциннати Кевин Келси
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X (Twitter)
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости