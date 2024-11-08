Цинциннати принял решение, будет ли выкупать контракт форварда Шахтера
Вернется ли он в донецкий клуб?
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Форвард "Цинциннати" Кевин Келси, контракт которого принадлежит "Шахтеру", не останется в американском клубе по завершении арендного соглашения.
Американцам нравится футбол, который демонстрирует венесуэлец, сам игрок хочет остаться. Однако сумма выкупа, прописанная в договоре, является препятствием для полноценного заключения сделки, утверждает журналист Кристиан Мораес. По его данным, речь идет о 5 миллионах долларов.
При этом, не факт, что Келси может продолжить карьеру именно в "Шахтере", поскольку интерес к нему уже проявляют ряд неназванных европейских клубов.
Келси перешел в "Цинциннати" в апреле нынешнего года. Нападающий сыграл 28 матчей за американскую команду, в которых забил 6 мячей. Арендное соглашение заканчивается в конце этого года, а контракт с донецким клубом действует до 31 декабря 2027 года.
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