Цинциннати принял решение, будет ли выкупать контракт форварда Шахтера

Форвард "Цинциннати" Кевин Келси, контракт которого принадлежит "Шахтеру", не останется в американском клубе по завершении арендного соглашения.

Американцам нравится футбол, который демонстрирует венесуэлец, сам игрок хочет остаться. Однако сумма выкупа, прописанная в договоре, является препятствием для полноценного заключения сделки, утверждает журналист Кристиан Мораес. По его данным, речь идет о 5 миллионах долларов.

При этом, не факт, что Келси может продолжить карьеру именно в "Шахтере", поскольку интерес к нему уже проявляют ряд неназванных европейских клубов.

Келси перешел в "Цинциннати" в апреле нынешнего года. Нападающий сыграл 28 матчей за американскую команду, в которых забил 6 мячей. Арендное соглашение заканчивается в конце этого года, а контракт с донецким клубом действует до 31 декабря 2027 года.