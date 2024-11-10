Гол Месси не помог. Интер Майами вылетел в первом же раунде плей-офф МЛС

В рамках третьего матча серии 1/8 финала МЛС "Интер" Майами встречался с "Атлантой" Юнайтед. Оба предыдущих поединка завершились с одинаковыми счетами 2:1 в пользу каждой из команд. Эта встреча во Флориде была решающей.

Первыми забили "героны" на 17 минуте, но к 21 минуте гости вышли вперед. Месси в середине второго тайма уравнял цифры на табло, правда, практически сразу снова повела в счете "Атланта".

В итоге матч завершился 3:2 в пользу "Юнайтед". Таким образом, именно "Атланта" выиграла в серии 2:1 и выбила "Интер" из МЛС.

В регулярном чемпионате "героны" выиграли свою группу Восточной Конференции. В то же время "Аталанта" запрыгнула в последний вагон плей-офф, заняв девятую позицию в этой же турнирной таблице. "Юнайтед" также играл дополнительный квалификационный раунд, где победил "Клуб де Фут Монреаль".

Месси, Суарес и Альба провели полный поединок. После травмы Бускетс появился на поле на 78 минуте.

Сергей Кривцов матч пропускал из-за повреждения. Он не попал в заявку на все три встречи плей-офф. Напомним, что его контракт с "геронами" истекает в конце этого года.

"Интер" Майами – "Атланта Юнайтед" 2:3 (счет серии 1:2)

Голы: Роxас 17, Месси 65 – Тьяре 19, 21, Слиш 76