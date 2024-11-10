Гол Месси не помог. Интер Майами вылетел в первом же раунде плей-офф МЛС
Кривцов матч пропустил
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках третьего матча серии 1/8 финала МЛС "Интер" Майами встречался с "Атлантой" Юнайтед. Оба предыдущих поединка завершились с одинаковыми счетами 2:1 в пользу каждой из команд. Эта встреча во Флориде была решающей.
Первыми забили "героны" на 17 минуте, но к 21 минуте гости вышли вперед. Месси в середине второго тайма уравнял цифры на табло, правда, практически сразу снова повела в счете "Атланта".
В итоге матч завершился 3:2 в пользу "Юнайтед". Таким образом, именно "Атланта" выиграла в серии 2:1 и выбила "Интер" из МЛС.
В регулярном чемпионате "героны" выиграли свою группу Восточной Конференции. В то же время "Аталанта" запрыгнула в последний вагон плей-офф, заняв девятую позицию в этой же турнирной таблице. "Юнайтед" также играл дополнительный квалификационный раунд, где победил "Клуб де Фут Монреаль".
Месси, Суарес и Альба провели полный поединок. После травмы Бускетс появился на поле на 78 минуте.
Сергей Кривцов матч пропускал из-за повреждения. Он не попал в заявку на все три встречи плей-офф. Напомним, что его контракт с "геронами" истекает в конце этого года.
"Интер" Майами – "Атланта Юнайтед" 2:3 (счет серии 1:2)
Голы: Роxас 17, Месси 65 – Тьяре 19, 21, Слиш 76
Популярное сейчас
- Ассист Лунина, победное шествие Александрии, Забарный проиграл Ярмолюку, ничья Миколенко и фиаско Ман Сити. Главные новости за 9 ноября
- Основной защитник Ливерпуля сел на газон и не смог продолжить игру
- Александрия лидирует, Оболонь впервые побеждает на выезде. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Дема Коваленко: Трамп - бесшабашный и неадекватный. Надеюсь, он остановит войну
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
Комментарии 2