Месси и Кривцов остались без главного тренера. Наставник Интер Майами уходит в отставку

Херардо Мартино покидает пост главного тренера "Интер Майами". Об этом сообщает издание GiveMeSport.

Причина отставки аргентинского специалиста - личные обстоятельства. Детали пока не разглашаются.

Херардо возглавил "Интер Майами" летом 2023 года. Под руководством Мартино команда установила новый рекорд по количеству набранных очков в регулярном чемпионате - 74. Однако, несмотря на успешный сезон, команда вылетела из плей-офф на ранней стадии, уступив "Атланте Юнайтед".