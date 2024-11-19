Месси и Кривцов остались без главного тренера. Наставник Интер Майами уходит в отставку
Вот и все
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zhizhao Wu
Херардо Мартино покидает пост главного тренера "Интер Майами". Об этом сообщает издание GiveMeSport.
Причина отставки аргентинского специалиста - личные обстоятельства. Детали пока не разглашаются.
Херардо возглавил "Интер Майами" летом 2023 года. Под руководством Мартино команда установила новый рекорд по количеству набранных очков в регулярном чемпионате - 74. Однако, несмотря на успешный сезон, команда вылетела из плей-офф на ранней стадии, уступив "Атланте Юнайтед".
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Источник:GiveMeSport
Опубликовал: Екатерина Власова
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