Игрок Сан-Хосе - о Месси: С момента его прихода в МЛС созданы все условия для того, чтобы он блистал

Правый защитник "Сан-Хосе Эртквейкс" Карлос Акапо высказался о нападающем ФК "Интер Майами" Лионеле Месси.

"Его приезд в США был потрясающим. Это заметно во всем. Люди идут на стадионы, чтобы увидеть именно его. С момента его прихода в МЛС созданы все условия для того, чтобы Месси блистал", - сказал футболист.