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Игрок Сан-Хосе - о Месси: С момента его прихода в МЛС созданы все условия для того, чтобы он блистал

MLS

Карлос Акапо поделился своими мыслями о Лионеле

Игрок Сан-Хосе - о Месси: С момента его прихода в МЛС созданы все условия для того, чтобы он блистал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник "Сан-Хосе Эртквейкс" Карлос Акапо высказался о нападающем ФК "Интер Майами" Лионеле Месси.

"Его приезд в США был потрясающим. Это заметно во всем. Люди идут на стадионы, чтобы увидеть именно его. С момента его прихода в МЛС созданы все условия для того, чтобы Месси блистал", - сказал футболист.

Напомним, что Лионель присоединился к "Интер Майами" летом 2023 года из "ПСЖ" как свободный агент.

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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