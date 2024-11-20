Игрок Сан-Хосе - о Месси: С момента его прихода в МЛС созданы все условия для того, чтобы он блистал
Карлос Акапо поделился своими мыслями о Лионеле
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Правый защитник "Сан-Хосе Эртквейкс" Карлос Акапо высказался о нападающем ФК "Интер Майами" Лионеле Месси.
"Его приезд в США был потрясающим. Это заметно во всем. Люди идут на стадионы, чтобы увидеть именно его. С момента его прихода в МЛС созданы все условия для того, чтобы Месси блистал", - сказал футболист.
Напомним, что Лионель присоединился к "Интер Майами" летом 2023 года из "ПСЖ" как свободный агент.
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Источник:AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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