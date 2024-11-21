Экс-футболист сборной Испании стал одним из владельцев клуба MLS

Экс-футболист сборной Испании, а ныне полузащитник "Вестерна Сиднея" Хуан Мата стал одним из владельцев клуба МЛС.

Испанец стал первым действующим футболистом, который владеет долей в MLS и второй после Бекхэма, участвующий в управлении

"Сегодня "Сан-Диего Форти Найнерс" объявил о значительном пополнении в группе владельцев клуба: легенда испанского футбола и чемпион мира Хуан Мата стал партнёром клуба. Мата — первый действующий футболист, владеющий долей в Высшей лиге футбола (MLS), и второй после Дэвида Бекхэма футболист сборной, участвующий в управлении MLS", - написали "Сан-Диего".

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Хуан Мата поделился эмоциями.

"Стать партнёром "Сан-Диего Форти Найнерс" — это захватывающая возможность помочь создать что-то по-настоящему особенное в городе и лиге, которые переживают невероятный рост. Стремление этого клуба и "Права на мечту" оказывать влияние на общество, добиваться совершенства и видеть долгосрочный успех полностью соответствует моим собственным ценностям. Я с нетерпением жду возможности поделиться своим опытом и страстью к игре и работать вместе со всеми здесь, чтобы создать клуб, который вдохновляет как на поле, так и за его пределами", - заявил Мата.

В сети появилось видео с участием Хуана Маты

A global football icon joins our journey. pic.twitter.com/xZGdbeU7sK — San Diego FC (@sandiegofc) November 20, 2024

"Сан-Диего" начнёт выступать в MLS со следующего сезона.