Оба связаны с Барселоной. Названы два претендента на должность главного тренера Интер Майами
Грядет эпическое воссоединение
Getty Images/Global Images Ukraine
19 ноября стало известно, что
На замену 62-летнему специалисту руководство американского клуба рассматривает испанца Хави и аргентинца Хавьера Маскерано.
Что касается Хави, то летом этого года он прекратил сотрудничество с "Барселоной", которую возглавлял с 2021-го года.
Маскерано, в свою очередь, ныне работает с молодежной сборной Аргентины.
Стоит отметить, что оба кандидата ранее выступали за "Барселону" вместе с нынешними игроками "Интер Майами": Лионелем Месси, Жорди Альбой, Серхио Бускетсом и Луисом Суаресом.
????Breaking: “Two names that have emerged as potential replacements for Tata Martino are Xavi Hernandez and Javier Mascherano, both former teammates of Messi’s.”— Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) November 19, 2024
Via @kaufsports @MiamiHerald pic.twitter.com/6XrkYEPdOO
Популярное сейчас
- "Мне очень жаль". Анчелотти сообщил Лунину неприятное решение
- Обладатель Золотого Мяча 2024 назвал лучшего футболиста в истории
- ФИФА введёт длительную международную паузу в футболе. Когда начнётся и сколько продлится
- Игрок Сан-Хосе - о Месси: С момента его прихода в МЛС созданы все условия для того, чтобы он блистал
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО