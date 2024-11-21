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Оба связаны с Барселоной. Названы два претендента на должность главного тренера Интер Майами

MLS

Грядет эпическое воссоединение

Оба связаны с Барселоной. Названы два претендента на должность главного тренера Интер Майами

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

19 ноября стало известно, что Херардо Мартино покинет тренерский мостик "Интер Майами".

На замену 62-летнему специалисту руководство американского клуба рассматривает испанца Хави и аргентинца Хавьера Маскерано.

Что касается Хави, то летом этого года он прекратил сотрудничество с "Барселоной", которую возглавлял с 2021-го года.

Маскерано, в свою очередь, ныне работает с молодежной сборной Аргентины.

Стоит отметить, что оба кандидата ранее выступали за "Барселону" вместе с нынешними игроками "Интер Майами": Лионелем Месси, Жорди Альбой, Серхио Бускетсом и Луисом Суаресом.

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Хавьер Маскерано Хави тренер Интер Майами
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