Бывший одноклубник Месси станет его новым тренером в Интер Майами

Сообщается, что бывший футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Хавьер Маскерано в ближайшее время возглавит "Интер Майами". На данный момент известно, что стороны готовятся к подписанию документов.

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Аргентинский журналист Сезар Луис Мерло отмечает, что вскоре состоится официальное объявление долгосрочного соглашения между клубом и Маскерано, однако точные сроки сделки пока что не разглашаются.

Напомним, что 40-летний Хавьер Маскерано с 2022 года возглавлял молодежную сборную Аргентины в возрасте до 20 лет, а также он был главным тренером олимпийской сборной своей страны на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Напомним, что Лионель Месси и Хавьер Маскерано вместе играли за "Барселону" с 2010 года по 2018 год, а также они представляли сборную Аргентины на международном уровне.