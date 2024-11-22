Бывший одноклубник Месси станет его новым тренером в Интер Майами
Американский клуб пополнится еще одним бывшим игроком Барселоны
Getty Images / Global Images Ukraine
Сообщается, что бывший футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Хавьер Маскерано в ближайшее время возглавит "Интер Майами". На данный момент известно, что стороны готовятся к подписанию документов.
Аргентинский журналист Сезар Луис Мерло отмечает, что вскоре состоится официальное объявление долгосрочного соглашения между клубом и Маскерано, однако точные сроки сделки пока что не разглашаются.
Напомним, что 40-летний Хавьер Маскерано с 2022 года возглавлял молодежную сборную Аргентины в возрасте до 20 лет, а также он был главным тренером олимпийской сборной своей страны на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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Напомним, что Лионель Месси и Хавьер Маскерано вместе играли за "Барселону" с 2010 года по 2018 год, а также они представляли сборную Аргентины на международном уровне.
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