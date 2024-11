Месси в Интер Майами воссоединится с бывшим игроком Барсы и сборной Аргентины

Хавьер Маскерано будет официально объявлен новым тренером "Интер Майами" в ближайшие дни. Об этом сообщает Фабрицио Романо в X.

По информации журналиста, все документы уже готовы, соглашение для Маскерано будет рассчитано на три года.

Тем временем Диего Пласенте заменит Маскерано в должности главного тренера сборной Аргентины U20.

✍???????????? Javier Mascherano will be officially announced as new Inter Miami manager in the upcoming days.



All documents are in place, three year deal for Mascherano who’s gonna work with Messi again.



Diego Placente replaces Mascherano as Argentina U20 head coach.