Легенда останется в футболе до 40? Интер Майами хочет продлить контракт с Месси на несколько лет

"Интер" Майами рассматривает вариант продления контракта с Лионелем Месси.

Текущая сделка завершается в конце 2025 года. Как сообщает Николо Скира, клуб готов предложить продолжение сотрудничества до декабря 2026 года.

Однако также "героны" рассматривают всеобщее продление соглашения до конца 2027 года. Тогда Месси исполнится 40 лет.

В текущем сезоне MLS Лионель провел 22 матча, в которых отличился 21 голом и 11 ассистами. "Интер" Майами выиграл регулярный чемпионат, но в плей-офф остановился сразу же на стадии 1/8 финала. "Героны" уступили в серии "Атланте Юнайтед" с общим счетом 1:2, хотя и выиграли первый поединок.

Следующий сезон MLS начнется в конце февраля 2025 года – тогда “Интер” снова может вступить в игру.