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Официально: Месси и Кривцов, которые играют в Интер Майами, получили нового тренера

MLS
Обновлено

Контракт подписан до 2027 года

Официально: Месси и Кривцов, которые играют в Интер Майами, получили нового тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Интер Майами" объявил о назначении Хавьера Маскерано новым главным тренером команды.

Специалист подписал контракт с клубом до конца сезона-2027.

Маскерано с 2022 года возглавлял молодежную сборную Аргентины возрастом до 20 лет, с которой он дошел до четвертьфинала Олимпийских игр.

Хавьер и Лионель Месси вместе играли за "Барселону" с 2010 года по 2018 год, а также в сборной Аргентины. Кроме того, Маскерано выступал за "Ливерпуль" и "Вест Хэм".

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