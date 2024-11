Официально: Месси и Кривцов, которые играют в Интер Майами, получили нового тренера

"Интер Майами" объявил о назначении Хавьера Маскерано новым главным тренером команды.

Специалист подписал контракт с клубом до конца сезона-2027.

Маскерано с 2022 года возглавлял молодежную сборную Аргентины возрастом до 20 лет, с которой он дошел до четвертьфинала Олимпийских игр.

Хавьер и Лионель Месси вместе играли за "Барселону" с 2010 года по 2018 год, а также в сборной Аргентины. Кроме того, Маскерано выступал за "Ливерпуль" и "Вест Хэм".

