Официально: Месси и Кривцов, которые играют в Интер Майами, получили нового тренера
Контракт подписан до 2027 года
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" объявил о назначении Хавьера Маскерано новым главным тренером команды.
Специалист подписал контракт с клубом до конца сезона-2027.
Маскерано с 2022 года возглавлял молодежную сборную Аргентины возрастом до 20 лет, с которой он дошел до четвертьфинала Олимпийских игр.
Хавьер и Лионель Месси вместе играли за "Барселону" с 2010 года по 2018 год, а также в сборной Аргентины. Кроме того, Маскерано выступал за "Ливерпуль" и "Вест Хэм".
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Bienvenido, Jefe ????????✍️— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 26, 2024
Argentina and FC Barcelona legend Javier @Mascherano has been named as our new head coach! Welcome to the Miami dream ????????.
More details: https://t.co/iICOZxaFw7 pic.twitter.com/Boc6Ix32yC
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