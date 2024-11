Официально: Легендарный форвард продлил контракт с клубом Бекхэма

На своем официальном сайте "Интер Майами" объявил о том, что Луис Суарес продлил контракт с клубом.

Легендарный нападающий и лучший бомбардир команды в 2024 году продлил соглашение с американским клубом до конца 2025 года.

"Я очень рад, что получил возможность продлить контракт с клубом на еще один год. Я наслаждаюсь пребыванием здесь. Мы чувствуем себя, как одна большая семья, имея прочную связь с местными болельщиками. Надеюсь, в следующем году мы сможем принести им еще больше радости", – сказал Суарес.

