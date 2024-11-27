Официально: Легендарный форвард продлил контракт с клубом Бекхэма

На своем официальном сайте "Интер Майами" объявил о том, что Луис Суарес продлил контракт с клубом.

Легендарный нападающий и лучший бомбардир команды в 2024 году продлил соглашение с американским клубом до конца 2025 года.

"Я очень рад, что получил возможность продлить контракт с клубом на еще один год. Я наслаждаюсь пребыванием здесь. Мы чувствуем себя, как одна большая семья, имея прочную связь с местными болельщиками. Надеюсь, в следующем году мы сможем принести им еще больше радости", – сказал Суарес.

El pistolero se queda ????????????



Legendary Uruguayan striker, @LuisSuarez9 has signed a contract extension through the 2025 MLS season! Seguimos soñando ????????✨



Details: https://t.co/x0F5AzFrVf pic.twitter.com/2sHYMqRTDs — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 27, 2024

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Напомним, что Луис Суарес присоединился к "Интеру Майами" в начале 2024 года, став ключевым игроком команды, который помог клубу набрать рекордное количества очков в MLS за один сезон. Также 37-летний уругваец забил 23 гола и отдал 10 ассистов в 33 матчах за клуб.