Бывший форвард ПСЖ и Баварии отправляется в МЛС
Нападающий постепенно приближается к завершению карьеры
Фото: twitter.com/FCBayern
Бывший форвард "Пари Сен-Жермен" и мюнхенской "Баварии" присоединится к "Нью-Йорк Ред Буллз".
Как сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг, 35-летний Эрик Максим Шупо-Мотинг нашел новый клуб. "Нью-Йорк Ред Буллз" договорился с опытным нападающим о подписании двухлетнего контракта, оформив все необходимые документы. Известно, что игрок уже успел пройти медобследование.
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Официальное объявление состоится вскоре, а Шупо-Мотинг присоединится к клубу в январе 2025 года.
Напомним, что последним клубом звездного камерунского нападающего была мюнхенская "Бавария", в которой он провел 4 года. С июля 2024 года Эрик Максим Шупо-Мотинг оставался свободным агентом.
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