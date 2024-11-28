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Бывший форвард ПСЖ и Баварии отправляется в МЛС

MLS

Нападающий постепенно приближается к завершению карьеры

Бывший форвард ПСЖ и Баварии отправляется в МЛС

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Бывший форвард "Пари Сен-Жермен" и мюнхенской "Баварии" присоединится к "Нью-Йорк Ред Буллз".

Как сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг, 35-летний Эрик Максим Шупо-Мотинг нашел новый клуб. "Нью-Йорк Ред Буллз" договорился с опытным нападающим о подписании двухлетнего контракта, оформив все необходимые документы. Известно, что игрок уже успел пройти медобследование.

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Официальное объявление состоится вскоре, а Шупо-Мотинг присоединится к клубу в январе 2025 года.

Напомним, что последним клубом звездного камерунского нападающего была мюнхенская "Бавария", в которой он провел 4 года. С июля 2024 года Эрик Максим Шупо-Мотинг оставался свободным агентом.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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