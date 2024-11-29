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Де Брюйне рассматривает вариант продолжения карьеры в МЛС

MLS
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Кевин пока не подписал новый контракт с Манчестер Сити

Де Брюйне рассматривает вариант продолжения карьеры в МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне не подписал новый контракт с "горожанами", поскольку текущий завершается 30 июня 2025 года.

Как сообщает издание GiveMeSport, бельгиец рассматривает возможность продолжения карьеры в МЛС. Среди потенциальных вариантов также есть клубы чемпионата Саудовской Аравии. Но Де Брюйне отдает предпочтение переходу в МЛС. А в услугах Кевина наиболее заинтересован "Сан-Диего".

Добавим, что Де Брюйне присоединился к "Манчестер Сити" из "Вольфсбурга" в 2015 году. Трансфер футболиста обошелся англичанам в 76 млн евро.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Екатерина Власова
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