Де Брюйне рассматривает вариант продолжения карьеры в МЛС

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне не подписал новый контракт с "горожанами", поскольку текущий завершается 30 июня 2025 года.

Как сообщает издание GiveMeSport, бельгиец рассматривает возможность продолжения карьеры в МЛС. Среди потенциальных вариантов также есть клубы чемпионата Саудовской Аравии. Но Де Брюйне отдает предпочтение переходу в МЛС. А в услугах Кевина наиболее заинтересован "Сан-Диего".

Добавим, что Де Брюйне присоединился к "Манчестер Сити" из "Вольфсбурга" в 2015 году. Трансфер футболиста обошелся англичанам в 76 млн евро.