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Реал Мадрид поздравил Барселону с юбилеем

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Испанский клуб опубликовал твит

Реал Мадрид поздравил Барселону с юбилеем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" празднует свое 125-летие. По этому случаю мадридский "Реал", вечный соперник каталонцев, опубликовал в Х поздравление.

"Поздравляем "Барселону" со 125-летием. Для мадридского "Реала" честь соревноваться с таким великим соперником на протяжении нашей истории", - говорится в сообщении мадридского клуба.

Добавим, что сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Команда имеет 34 очка.

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Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Екатерина Власова
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