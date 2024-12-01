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Неожиданно. Интер Майами хочет подписать бывшего игрока Реала

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Клуб Бекхэма определил главную цель на зимнее трансферное окно

Неожиданно. Интер Майами хочет подписать бывшего игрока Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известно, что "Интер Майами" определился со своей приоритетной целью в преддверии зимнего трансферного окна.

Американский клуб стремится подписать бывшего полузащитника мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии" Хамеса Родригеса. 33-летний колумбиец недоволен своим положением в испанском "Райо Вальекано" и хочет сменить клуб, чтобы оставаться в надлежащей форме, имея возможность выступать за свою национальную сборную.

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Известно, что несколько клубов уже сделали запросы по нему с целью трансфера в январе. В частности, "Лацио" является одним из клубов, которые интересуются футболистом, но итальянцам придется столкнуться с серьезной конкуренцией, поскольку "Интер Майами" готов приложить значительные финансовые усилия, чтобы подписать Хамеса, усилив атакующее звено команды.

Агент Хамеса сказал, что игрок очень хочет присоединиться к "Интеру Майами".

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В этом сезоне Хамес сыграл лишь в 6 матчах чемпионата Испании за "Райо Вальекано", проведя на поле суммарно только 136 минут. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов.

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Хамес Родригес Райо Вальекано (Мадрид) Интер Майами
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Андрей Журба
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