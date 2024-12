В США футболист доиграл матч, несмотря на серьезную травму

Полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Рики Пуч отыграл более 30 минут, несмотря на разрыв крестообразных связок колена.

У 25-летнего испанца возникли проблемы с левым коленом во время полуфинального матча Кубка MLS против "Сиэтл Саундерс", однако он вернулся на футбольное поле, отыграл еще полчаса и даже отдал голевой пас на 85-й минуте поединка, чем помог одержать своей команде победу, выведя ее в финал соревнований.

Midfielder @RiquiPuig has sustained a torn anterior cruciate ligament (ACL) in his left knee.



Puig sustained the injury in the second half of the match, continuing to play over thirty minutes despite his injury, and providing the game-winning assist on Dejan Joveljić’s 85th… pic.twitter.com/roTZASvPZ3