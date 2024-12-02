Интер Майами официально представил своего нового главного тренера
Маскерано будет тренировать Месси и Кривцова
Getty Images/Global Images Ukraine
Хавьер Маскерано был официально представлен, как главный тренер "Интер Майами".
Маскерано, известный своими выступлениями за "Барселону" и сборную Аргентины, подписал контракт с клубом до 2027 года.
Хавьер с 2022 года возглавлял молодежную сборную Аргентины в возрасте до 20 лет, с которой он дошел до четвертьфинала Олимпийских игр.
Добавим, что Маскерано также выступал за "Ливерпуль" и "Вест Хэм".
Bienvenido a casa @Mascherano ???? pic.twitter.com/N7XeniAJCu— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 2, 2024
December 2, 2024
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Источник:Inter Miami CF
Опубликовал: Екатерина Власова
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