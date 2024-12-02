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Интер Майами официально представил своего нового главного тренера

MLS

Маскерано будет тренировать Месси и Кривцова

Интер Майами официально представил своего нового главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавьер Маскерано был официально представлен, как главный тренер "Интер Майами".

Маскерано, известный своими выступлениями за "Барселону" и сборную Аргентины, подписал контракт с клубом до 2027 года.

Хавьер с 2022 года возглавлял молодежную сборную Аргентины в возрасте до 20 лет, с которой он дошел до четвертьфинала Олимпийских игр.

Добавим, что Маскерано также выступал за "Ливерпуль" и "Вест Хэм".

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Хавьер Маскерано Интер Майами
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Источник:
Inter Miami CF
Опубликовал: Екатерина Власова
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