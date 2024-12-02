Интер Майами официально представил своего нового главного тренера

Хавьер Маскерано был официально представлен, как главный тренер "Интер Майами".

Маскерано, известный своими выступлениями за "Барселону" и сборную Аргентины, подписал контракт с клубом до 2027 года.

Хавьер с 2022 года возглавлял молодежную сборную Аргентины в возрасте до 20 лет, с которой он дошел до четвертьфинала Олимпийских игр.

Добавим, что Маскерано также выступал за "Ливерпуль" и "Вест Хэм".