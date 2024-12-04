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Маскерано после возглавления Интера Майами: Было бы лицемерием приезжать сюда и обещать титулы

MLS

Аргентинец убежден, что перед ним стоит серьезный вызов

Маскерано после возглавления Интера Майами: Было бы лицемерием приезжать сюда и обещать титулы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 2 декабря, Хавьер Маскерано был официально представлен, как главный тренер "Интер Майами". 40-летний специалист он воссоединится с Лео Месси, Луисом Суаресом, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом, которые были его партнерами по команде во время его выступлений в "Барселоне". Аргентинский тренер во время презентации заявил, перед ним стоит серьезный вызов в этом клубе.

"Опыт иногда не имеет особого смысла. Кроме того, что я работаю тренером уже три года, у меня за плечами почти 20 лет карьеры и все, что я пережил. Дело не только в моих отношениях с Лео, у меня в команде есть еще трое игроков, с которыми я играл в течение длительного времени. У меня очень близкие отношения, которые я не буду отрицать. Было бы лицемерием, если бы вы приехали сюда и обещали титулы. Что вы можете пообещать, так это работать над тем, чтобы иметь конкурентоспособную команду", - цитирует слова аргентинского специалиста Mundo Deportivo.

Отметим, что Хавьер Маскерано сменил на посту своего соотечественника Херардо Мартино, под руководством которого "Интер Майами" выиграл регулярный чемпионат MLS, но неожиданно вылетел в первом раунде плей-офф.

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Хавьер Маскерано Интер Майами
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Bаrcelinius
04.12.2024 в 16:09
Маскерано???
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
04.12.2024 в 16:09
Маскерано???
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Spokoyno (Київ)
04.12.2024 в 15:07
Ну так Маскерано був футболістом з ГОЛОВОЮ і грав з головними зірками Інтера! Проте тренувати та забезпечити раціональне використання "наддосвідчених" для перемог у турнірах то потрібен трошки і інший талант... у тому числі психолога! А коли тебе хтось знає, як "облупленого" то взагалі!
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