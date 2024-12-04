Три экс-игрока Барселоны попали в сборную года MLS. Фото сборной
Гордость Барселоны
MLS
Три экс-игрока "Барселоны" попали в сборную года MLS.
MLS показала сборную 2024 года. В неё попали три бывших игрока "Барселоны" - Жорди Альба, Рики Пуч и Лионель Месси.
Полная сборная:
Вратарь: Кристиан Калинна ("Шарлот")
Защитники: Стивен Морейра ("Коламбус"), Жорди Альба ("Интер Майами"), Йеймар ("Сиэтл")
Полузащитники: Эвандер ("Портлэнд"), Рики Пуч ("ЛА Гэлакси"), Лучано Акоста ("Цинцинати")
Нападение: Кристиан Бентеке ("Ди Си Юнайтед"), Лионель Месси ("Интер Майами"), Кучо Эрнандес ("Коламбус), Денис Буанга ("Лос-Анджелес")
The best of the best. ⭐️— Major League Soccer (@MLS) December 3, 2024
Introducing the 2024 MLS Best XI presented by @continentaltire. ???? pic.twitter.com/lcnP0BNten
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