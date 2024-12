Три экс-игрока Барселоны попали в сборную года MLS. Фото сборной

Три экс-игрока "Барселоны" попали в сборную года MLS.

MLS показала сборную 2024 года. В неё попали три бывших игрока "Барселоны" - Жорди Альба, Рики Пуч и Лионель Месси.

Полная сборная:

Вратарь: Кристиан Калинна ("Шарлот")

Защитники: Стивен Морейра ("Коламбус"), Жорди Альба ("Интер Майами"), Йеймар ("Сиэтл")

Полузащитники: Эвандер ("Портлэнд"), Рики Пуч ("ЛА Гэлакси"), Лучано Акоста ("Цинцинати")

Нападение: Кристиан Бентеке ("Ди Си Юнайтед"), Лионель Месси ("Интер Майами"), Кучо Эрнандес ("Коламбус), Денис Буанга ("Лос-Анджелес")

