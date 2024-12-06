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Лионель Месси стал лучшим игроком нынешнего сезона в MLS

MLS

Заслуженная награда для легенды футбола

Лионель Месси стал лучшим игроком нынешнего сезона в MLS

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Интера Майами" Лионель Месси был признан лучшим игроком MLS в 2024 году. 37-летний футболист добавил в свою коллекцию еще одну весомую награду, которая носит имя Лендона Донована.

Легендарный аргентинский футболист стал первым игроком в истории "Интер Майами", который получил эту награду, поэтому американский клуб посвятил ему очень эмоциональное видео, выложив его в соцсети.

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Напомним, что Месси забил 21 гол и отдал 17 результативных передач в 22 матчах за "Интер Майами" в этом сезоне.

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Лионель Месси Интер Майами
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Источник:
MLS
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
06.12.2024 в 18:04
Нагорода знайшла свого переможця Феноменальні показники у чемпіонаті, який хтось підрахував вже потрапив у десятку сильніших... Єдине, що погано... матчів малувато. Ну так вік не дає по 50 з гаком ігор відбігати... Навіть потупцем
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
06.12.2024 в 18:04
Нагорода знайшла свого переможця Феноменальні показники у чемпіонаті, який хтось підрахував вже потрапив у десятку сильніших... Єдине, що погано... матчів малувато. Ну так вік не дає по 50 з гаком ігор відбігати... Навіть потупцем
sticker
Ответить
0
0

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