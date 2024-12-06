Лионель Месси стал лучшим игроком нынешнего сезона в MLS
Заслуженная награда для легенды футбола
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Интера Майами" Лионель Месси был признан лучшим игроком MLS в 2024 году. 37-летний футболист добавил в свою коллекцию еще одну весомую награду, которая носит имя Лендона Донована.
The greatest ever has done it again. ????— Major League Soccer (@MLS) December 6, 2024
Lionel Messi is the 2024 Landon Donovan MLS MVP. pic.twitter.com/Ej2s9rJcO9
Легендарный аргентинский футболист стал первым игроком в истории "Интер Майами", который получил эту награду, поэтому американский клуб посвятил ему очень эмоциональное видео, выложив его в соцсети.
Introducing the 2024 Landon Donovan @MLS Most Valuable Player - Leo Messi ???? Inspirando a la @InterMiamiAcad dentro y fuera de la cancha ✨ pic.twitter.com/UQGnCb41Ht— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2024
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Напомним, что Месси забил 21 гол и отдал 17 результативных передач в 22 матчах за "Интер Майами" в этом сезоне.
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