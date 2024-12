Лионель Месси стал лучшим игроком нынешнего сезона в MLS

Нападающий "Интера Майами" Лионель Месси был признан лучшим игроком MLS в 2024 году. 37-летний футболист добавил в свою коллекцию еще одну весомую награду, которая носит имя Лендона Донована.

The greatest ever has done it again. ????



Lionel Messi is the 2024 Landon Donovan MLS MVP. pic.twitter.com/Ej2s9rJcO9