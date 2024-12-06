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Совладелец Интер Майами прокомментировал слухи о возможном трансфере Неймара

MLS

Мы не будем колебаться (с)

Совладелец Интер Майами прокомментировал слухи о возможном трансфере Неймара

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Совладелец футбольного клуба "Интер Майами" Хорхе Мас отреагировал на слухи о потенциальном трансфере бразильского футболиста Неймара.

"У нас неограниченный бюджет. Мы амбициозны. Если у нас когда-то будет шанс привлечь игрока такого уровня, как Неймар, то мы не будем колебаться", - заявил Мас.

Добавим, что у Неймара контракт с ФК "Аль-Хиляль" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Источник:
JacobsBen
Опубликовал: Екатерина Власова
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