Совладелец Интер Майами прокомментировал слухи о возможном трансфере Неймара

Совладелец футбольного клуба "Интер Майами" Хорхе Мас отреагировал на слухи о потенциальном трансфере бразильского футболиста Неймара.

"У нас неограниченный бюджет. Мы амбициозны. Если у нас когда-то будет шанс привлечь игрока такого уровня, как Неймар, то мы не будем колебаться", - заявил Мас.