Совладелец Интер Майами прокомментировал слухи о возможном трансфере Неймара
Мы не будем колебаться (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Совладелец футбольного клуба "Интер Майами" Хорхе Мас отреагировал на слухи о потенциальном трансфере бразильского футболиста Неймара.
"У нас неограниченный бюджет. Мы амбициозны. Если у нас когда-то будет шанс привлечь игрока такого уровня, как Неймар, то мы не будем колебаться", - заявил Мас.
Добавим, что у Неймара контракт с ФК "Аль-Хиляль" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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