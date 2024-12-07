Экс-полузащитник дортмундской Боруссии сыграет в финале кубка MLS
Футболист может получить трофей
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-полузащитник дортмундской Боруссии сыграет в финале кубка MLS.
Марко Ройс, играющий за "Лос-Анджелес Гэлакси" 7 декабря в финале Кубка встретится с "Нью-Йорк Ред Буллз".
Your guide for MLS Cup 2024 pres. by Audi at @dignityhealthsp ????️— LA Galaxy (@LAGalaxy) December 7, 2024
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"Лос-Аенджелес Гэлакси" впервые с 2014 года вышли в финал Кубка MLS. Они дважды победили "Колорадо Рэпидз" в серии до двух побед в первом раунде. Разгромили "Миннесоту Юнайтед" со счётом 6:2 в полуфинале Западной конференции и победив "Сиэтл Саундерс" со счётом 1:0 в финале Западной конференции.
Финал состоится 7 декабря в 23:00 по киевскому времени.
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В августе 2024 года Ройс подписал контракт на два с половиной года с "ЛА Гэлакси" после прощания с "Боруссией Д".
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