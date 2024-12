Экс-полузащитник дортмундской Боруссии сыграет в финале кубка MLS.

Марко Ройс, играющий за "Лос-Анджелес Гэлакси" 7 декабря в финале Кубка встретится с "Нью-Йорк Ред Буллз".

