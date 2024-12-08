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В США прошел финал MLS. Удалось ли Марко Ройсу взять трофей?

MLS

Команды забили на старте и так и доиграли до конца

В США прошел финал MLS. Удалось ли Марко Ройсу взять трофей?

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В финальном матче плей-офф MLS встречались "Лос-Анджелес Гэлэкси" против "Нью-Йорк Ред Буллс". Поединок проходил на нейтральном стадионе в городе Карсон.

Команда из Лос-Анджелеса удачно стартовала, забив два гола до 13 минуты. Соперник ответил взятием ворот на 28 минуте. В конце концов матч так и завершился со счетом 2:1.

В этой встрече принял участие легенда "Боруссии Д" Марко Ройс. Он вышел на поле на замену на 75 минуте. Для него этот трофей стал шестым в карьере и первым за три года.

"Лос-Анджелес Гелекси" победил в MLS впервые с 2014 года. В общем, для команды это шестой триумф в турнире. Это рекорд MLS за выигранными трофеями.

"Лос-Анджелес Гэлэкси" – "Нью-Йорк Ред Буллс" 2:1

Голы: Пэнйтсил 9, Йовельич 13 – Нилис 28

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Марко Ройс Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллс
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