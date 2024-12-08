В США прошел финал MLS. Удалось ли Марко Ройсу взять трофей?
Команды забили на старте и так и доиграли до конца
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В финальном матче плей-офф MLS встречались "Лос-Анджелес Гэлэкси" против "Нью-Йорк Ред Буллс". Поединок проходил на нейтральном стадионе в городе Карсон.
Команда из Лос-Анджелеса удачно стартовала, забив два гола до 13 минуты. Соперник ответил взятием ворот на 28 минуте. В конце концов матч так и завершился со счетом 2:1.
В этой встрече принял участие легенда "Боруссии Д" Марко Ройс. Он вышел на поле на замену на 75 минуте. Для него этот трофей стал шестым в карьере и первым за три года.
"Лос-Анджелес Гелекси" победил в MLS впервые с 2014 года. В общем, для команды это шестой триумф в турнире. Это рекорд MLS за выигранными трофеями.
"Лос-Анджелес Гэлэкси" – "Нью-Йорк Ред Буллс" 2:1
Голы: Пэнйтсил 9, Йовельич 13 – Нилис 28
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