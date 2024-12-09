Официально: Интер Майами попрощался с несколькими игроками команды. Есть ли среди них Кривцов?
Известен вердикт американского клуба относительно будущего украинца в команде
Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте "Интера Майами" говорится о том, что американский клуб завершил сотрудничество с пятью игроками команды. Среди них и 33-летний украинец Сергей Кривцов.
Известно, что клуб покидают следующие игроки: Фелипе Валенсия, Лоусон Сандерленд, Франко Негри, Сергей Кривцов и Коул Дженсен. "Интер Майами" решил не продлевать контракты с этими игроками, однако сообщил о том, что они ведут дальнейшие переговоры с Матиасом Рохасом и Оскаром Устари.
Thank you ????????— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 9, 2024
Wishing you all the best!
Find all the details on our year-end roster decisions here: https://t.co/3NVWZHLETM pic.twitter.com/5ozSeHvdMS
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Напомним, что Сергей Кривцов присоединился к "Интеру Майами" в конце января 2023 года в качестве свободного агента. За этот период бывший защитник сборной Украины провел 63 игры в составе "цапель", отметившись 2 голами и 1 ассистом.
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