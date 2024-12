Официально: Интер Майами попрощался с несколькими игроками команды. Есть ли среди них Кривцов?

На официальном сайте "Интера Майами" говорится о том, что американский клуб завершил сотрудничество с пятью игроками команды. Среди них и 33-летний украинец Сергей Кривцов.

Известно, что клуб покидают следующие игроки: Фелипе Валенсия, Лоусон Сандерленд, Франко Негри, Сергей Кривцов и Коул Дженсен. "Интер Майами" решил не продлевать контракты с этими игроками, однако сообщил о том, что они ведут дальнейшие переговоры с Матиасом Рохасом и Оскаром Устари.

