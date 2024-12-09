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Официально: Интер Майами попрощался с несколькими игроками команды. Есть ли среди них Кривцов?

MLS
Обновлено

Известен вердикт американского клуба относительно будущего украинца в команде

Официально: Интер Майами попрощался с несколькими игроками команды. Есть ли среди них Кривцов?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На официальном сайте "Интера Майами" говорится о том, что американский клуб завершил сотрудничество с пятью игроками команды. Среди них и 33-летний украинец Сергей Кривцов.

Известно, что клуб покидают следующие игроки: Фелипе Валенсия, Лоусон Сандерленд, Франко Негри, Сергей Кривцов и Коул Дженсен. "Интер Майами" решил не продлевать контракты с этими игроками, однако сообщил о том, что они ведут дальнейшие переговоры с Матиасом Рохасом и Оскаром Устари.

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Напомним, что Сергей Кривцов присоединился к "Интеру Майами" в конце января 2023 года в качестве свободного агента. За этот период бывший защитник сборной Украины провел 63 игры в составе "цапель", отметившись 2 голами и 1 ассистом.

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Сергей Кривцов Интер Майами
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Источник:
Inter Miami CF
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
09.12.2024 в 19:32
А меськи почему нет в списке??
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
09.12.2024 в 19:32
А меськи почему нет в списке??
Ответить
0
0

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