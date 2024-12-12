Месси представил новую форму Интер Майами на сезон 2025 года
Форма получила название Fortitude Kit
Х: Inter Miami CF
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси принял участие в презентации новой выездной формы клуба "Интер Майами" на сезон 2025 года.
Дизайн новой формы выполнен в сдержанных тонах - черном и темно-сером.
По словам дизайнеров комплекта, такая цветовая гамма передает уверенность и решительность, которые необходимы для преодоления любых препятствий.
The Fortitude Jersey: Inter Miami CF Unveils Striking New Away Kit Ahead of the 2025 Season ????— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 12, 2024
Details: https://t.co/TuobFxDVuW pic.twitter.com/7IbJaSUR5I
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 20:33
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