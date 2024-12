Месси представил новую форму Интер Майами на сезон 2025 года

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси принял участие в презентации новой выездной формы клуба "Интер Майами" на сезон 2025 года.

Дизайн новой формы выполнен в сдержанных тонах - черном и темно-сером.

По словам дизайнеров комплекта, такая цветовая гамма передает уверенность и решительность, которые необходимы для преодоления любых препятствий.

The Fortitude Jersey: Inter Miami CF Unveils Striking New Away Kit Ahead of the 2025 Season ????



Details: https://t.co/TuobFxDVuW pic.twitter.com/7IbJaSUR5I