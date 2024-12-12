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Месси представил новую форму Интер Майами на сезон 2025 года

MLS
Обновлено

Форма получила название Fortitude Kit

Месси представил новую форму Интер Майами на сезон 2025 года

Х: Inter Miami CF

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси принял участие в презентации новой выездной формы клуба "Интер Майами" на сезон 2025 года.

Дизайн новой формы выполнен в сдержанных тонах - черном и темно-сером.

По словам дизайнеров комплекта, такая цветовая гамма передает уверенность и решительность, которые необходимы для преодоления любых препятствий.

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Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 20:33
А мне нравится, классная форма, строгая, мужская, боевая.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
12.12.2024 в 20:33
А мне нравится, классная форма, строгая, мужская, боевая.
Ответить
0
0

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