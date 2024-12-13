Один из лидеров Манчестер Сити может оказаться в звездной команде, за которую играет Месси

Звездный хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне может переехать в США.

Как сообщает издание talkSPORT, несколько клубов MLS, вместе с "Интером Майами", стремятся подписать Кевина Де Брюйне на правах свободного агента в следующем году. 33-летний бельгиец предпочитает переход в MLS в случае своего возможного ухода из "Манчестер Сити".

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На данный момент известно, что американские клубы готовят на лето следующего года свои предложения Де Брюйне, однако "Сан-Диего" и "Интер Майами" могут попытаться подписать 33-летнего бельгийского хавбека уже зимой.

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В этом сезоне Кевин Де Брюйне провел 14 матчей в составе "горожан", отметившись 2 голами и 2 ассистами. Его действующее соглашение с английским клубом действует до конца июня 2025 года.