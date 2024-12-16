Неймар хочет перейти в клуб из МЛС

Форвард "Аль-Хиляля" Неймар хочет перейти в американский клуб "Интер Майами". Об этом сообщает Sky Sports.

Руководство саудовского клуба считает, что так Неймар стремится добиться повышения зарплаты и заключить новый договор.

Контракт игрока с "Аль-Хилялем" рассчитан до 30 июня 2025 года. В этом сезоне Неймар сыграл всего два матча, потому что восстанавливался от разрыва крестообразной связки колена. А сейчас у футболиста повреждено бедро.