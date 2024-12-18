Бывший нападающий Баварии переходит в клуб MLS
Официально
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Бывший нападающий сборной Камеруна и мюнхенской "Баварии" Эрик-Максим Шупо-Мотинг подписал контракт с "Нью-Йорк Ред Буллз".
Договор рассчитан до 2026 года и имеет опцию продления сотрудничества еще на один год. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Эрик-Максим также выступал за такие команды как: "ПСЖ", "Майнц", и "Шальке".
Форвард за всю свою карьеру сыграл 507 матчей, забил 112 голов и отдал 49 ассистов.
Welcome to the Metro, Choupo ????— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 18, 2024
We have acquired Cameroon International Eric Maxim Choupo-Moting.#RedRunsDeep ???? @OANDA pic.twitter.com/eFvG6OM0xq
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