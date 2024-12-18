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Бывший нападающий Баварии переходит в клуб MLS

MLS

Официально

Бывший нападающий Баварии переходит в клуб MLS

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий сборной Камеруна и мюнхенской "Баварии" Эрик-Максим Шупо-Мотинг подписал контракт с "Нью-Йорк Ред Буллз".

Договор рассчитан до 2026 года и имеет опцию продления сотрудничества еще на один год. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Эрик-Максим также выступал за такие команды как: "ПСЖ", "Майнц", и "Шальке".

Форвард за всю свою карьеру сыграл 507 матчей, забил 112 голов и отдал 49 ассистов.

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Бавария (Мюнхен) Эрик-Максим Чупо-Мотинг Нью-Йорк Ред Буллс
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