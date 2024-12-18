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Сам пришел в полицию: задержали мужчину, который сломал череп форварду Рапида

MLS

Мужчина был доставлен в СИЗО

Сам пришел в полицию: задержали мужчину, который сломал череп форварду Рапида

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

23-летний мужчина, который напал на форварда "Рапида" Гвидо Бургшталлера, сам сдался полиции.

Но мужчина отказался давать показания и после консультаций с прокуратурой был доставлен в СИЗО.

Напомним, что 16 декабря на Бургшталлера напали в центре Вены и сломали череп.

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Рапид (Вена) Гвидо Бургшталлер
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Источник:
АРА
Опубликовал: Екатерина Власова
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