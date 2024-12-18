Сам пришел в полицию: задержали мужчину, который сломал череп форварду Рапида

23-летний мужчина, который напал на форварда "Рапида" Гвидо Бургшталлера, сам сдался полиции.

Но мужчина отказался давать показания и после консультаций с прокуратурой был доставлен в СИЗО.

Напомним, что 16 декабря на Бургшталлера напали в центре Вены и сломали череп.