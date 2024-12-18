Сам пришел в полицию: задержали мужчину, который сломал череп форварду Рапида
Мужчина был доставлен в СИЗО
Getty Images/Global Images Ukraine
23-летний мужчина, который напал на форварда "Рапида" Гвидо Бургшталлера, сам сдался полиции.
Но мужчина отказался давать показания и после консультаций с прокуратурой был доставлен в СИЗО.
Напомним, что 16 декабря на Бургшталлера напали в центре Вены и сломали череп.
Читайте такжеНа опытного форварда Рапида напали и сломали череп
По теме
Оцените этот материал:
Источник:АРА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Пачука. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Межконтинентального кубка ФИФА
- Зеленский: У нас нет сил отвоевать Крым и Донбасс, но мы не можем отдать территории
- Европа обсуждает отправку военных в Украину в случае прекращения огня, - Reuters
- Неймар хочет перейти в клуб из МЛС
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000