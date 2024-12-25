Бывший игрок Шахтера продлил контракт с клубом МЛС
Бразилец продлил сотрудничество с "Лос-Анджелесом"
Фото: lafc.com
Бывший центральный защитник "Шахтера" Марлон продолжит выступать за "Лос-Анджелес".
29-летний бразилец подписал новый контракт с американским клубом. Трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года, с возможностью продления договора до конца сезона 2025 и на сезон 2026-го.
Марлон перешел в "Лос-Анджелес" в сентябре 2024 года в качестве свободного агента после расторжения контракта с "Шахтером". Центбрек провел 8 матчей за клуб из США и забил 1 гол.
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Источник:lafc.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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